Il leader di un partito politico ha commentato la decisione del governo di riprendere le relazioni diplomatiche con la Russia, definendo questa scelta un errore gravissimo. Ha espresso preoccupazione per il fatto che si stiano tornando ad acquistare gas e petrolio dalla Russia, sottolineando che questa mossa rappresenta un allontanamento dai principi di politica estera adottati in precedenza.

ROMA, 16 MAR – Dell’incontro fra Cirielli e l’ambasciatore russo “lo abbiamo scoperto soltanto oggi, abbiamo già depositato una interpellanza. Se il governo sta riprendo o riavvicinando le relazioni diplomatiche con la Russia si allontana dalla posizione unitaria dell’Ue, e deve fare chiarezza su cos’hanno discusso l’ambasciatore russo e Cirielli”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Tagadà su La7. (ANSA) (askanews) – Tornare ad acquistare gas e petrolio dalla Russia sarebbe “un errore gravissimo”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a ‘Tagadà’ su La7. “Sarebbe errore drammatico allentare la pressione economica sulla Russia, perché Putin se ne avvantaggerebbe per continuare la sua invasione criminale in Ucraina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Schlein: “errore gravissimo tornare ad acquistare gas e petrolio da Russia”

Articoli correlati

Ora è ufficiale: l’Unione Europea smetterà di acquistare gas dalla Russia a partire dal 2027L’Unione Europea ha formalizzato la decisione di interrompere l’acquisto di gas dalla Russia a partire dal 2027.

Travaglio sul Nove: “Petrolio e gas? Non lo prendiamo dalla Russia ma da autocrazie peggiori, il nostro è moralismo autolesionistico”“Come si fa a non essere d’accordo con delle robe che scrivo da quattro anni solo perché le dice Vannacci.