Secondo fonti di intelligence, si segnala che l'Unione Europea si starebbe preparando a sviluppare armi atomiche. La notizia arriva in un momento in cui le tensioni tra alcuni paesi membri e altre nazioni si sono intensificate, alimentando preoccupazioni sulla stabilità della regione. Le autorità europee non hanno ancora confermato ufficialmente queste informazioni, che però continuano a circolare tra gli addetti ai lavori.

La leadership dell’Unione europea e di alcuni dei suoi principali Stati membri ha toccato il fondo nella propria follia; l’Ue ha già iniziato a esplorare segretamente la possibilità di sviluppare una propria capacità di produzione di armi nucleari. Lo ha riferito l’ufficio stampa del Servizio di intelligence estera russo (SVR) citato dalla Tass. “La leadership dell’UE e di molti dei suoi paesi leader ha toccato ancora una volta il fondo nella propria follia e irresponsabilità politica, alimentata da una russofobia patologica. Questa volta, secondo le informazioni ricevute dal Servizio, Bruxelles ha intrapreso un percorso pericoloso che... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Russia, intelligence: “UE si prepara a produrre armi atomiche”

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Macron avverte la Ue: “Siamo a portata di tiro della Russia. Servono le nuove armi”. Primi soldati francesi in GroenlandiaRoma, 15 gennaio 2026 - Il presidente francese Emmanuel Macron, in visita alla base aerea strategica di Istres, Marsiglia, parlando alle sue truppe...

Temi più discussi: L’Ue commemora Bucha. Squarci di pessimismo a Mosca; Al via la guerra ibrida anti-Orbán verso il voto in Ungheria; Medvedev: L’Unione europea rischia di diventare una alleanza militare ostile; Droni ucraini cadono in Finlandia, l’Ue accusa Mosca.

L’Ungheria sotto accusa: avrebbe condiviso informazioni riservate dell’UE con la RussiaSecondo il Washington Post, al centro della vicenda che coinvolge il governo Orbán ci sarebbe il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjárto: avrebbe telefonato a Lavrov per aggiornarlo durante l ... eunews.it

Germania boccia Macron: sbagliato dialogo con la Russia/ UE si spacca sul pacchetto sanzioni: cosa succedeNon è solo lo scontro aperto in Europa tra l’Ungheria di Orban e l’Alto Commissario per gli Affari Esteri, Kaja Kallas, a segnare il Consiglio Europeo con i Ministri degli Esteri in seduta oggi a ... ilsussidiario.net

Torneremo a comprare il gas dalla Russia quando si raggiungerà una pace giusta in Ucraina. Altrimenti finanzieremmo una aggressione di una dittatura ad una liberaldemocrazia. E da questa crisi iraniana cerchiamo di imparare, finalmente, la lezione princip - facebook.com facebook

Torneremo a comprare il gas dalla Russia quando si raggiungerà una pace giusta in Ucraina. Altrimenti finanzieremmo una aggressione di una dittatura ad una liberaldemocrazia. E da questa crisi iraniana cerchiamo di imparare, finalmente, la lezione princip x.com