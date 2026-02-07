La polizia ha arrestato un 27enne dopo una rapina violenta per rubare un’auto. L’indagine, durata settimane, ha portato i carabinieri a seguire ogni passo dell’uomo, che è stato fermato ieri sera in strada. La scena si è svolta di notte, quando il giovane ha aggredito il proprietario dell’auto per impossessarsi del veicolo. Le forze dell’ordine sono riuscite a metterlo sottochiave grazie a dettagli raccolti durante le indagini.

Un ’indagine approfondita e circostanziata, andata avanti per settimane, si è conclusa con un arresto. venerdì mattina sono scattate le manette: i carabinieri dellA stazione di Santa Maria a Monte (hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa nei confronti di un cittadino straniero di 27 anni. L’attività d’indagine – viene ricordato – era stata avviata dopo la violenta rapina consumata la sera dello scorso 19 settembre a Santa Maria a Monte. In quell’occasione - da quanto ricostruito dall’attività dei militari dell’Arma – un uomo di 56 anni era stato sorpreso e minacciato con il collo di una bottiglia rotta, venendo costretto a consegnare la propria autovettura sotto la minaccia dell’arma improvvisata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Rapina violenta per rubare l'auto, un 27enne arrestato dai carabinieri

