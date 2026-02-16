Roma stretta contro il gioco delle tre campanelle | scattano allontanamenti ed espulsioni
A Roma, la polizia ha deciso di intervenire duramente contro il gioco delle tre campanelle, allontanando e espellendo i sospettati. La scelta arriva dopo che le autorità hanno constatato che i truffatori continuano a mettere a segno raggiri tra i turisti e i passanti nelle zone più frequentate della città. Ora, chi viene sorpreso a partecipare a questa truffa rischia subito provvedimenti amministrativi, senza passare per l’autorità giudiziaria. La misura mira a fermare immediatamente le attività illegali e a ripulire le aree più affollate di Roma.
Non più semplici segnalazioni all’autorità giudiziaria, ma provvedimenti amministrativi immediati. Nella Capitale cambia l’impostazione della lotta alla cosiddetta “truffa delle tre campanelle”, il raggiro di strada che continua a colpire visitatori e passanti nelle zone più affollate. Dopo settimane di controlli e attività di monitoraggio, le forze dell’ordine hanno messo a punto un piano operativo che coinvolge anche l’Ufficio Immigrazione. L’intento è quello di contrastare in modo più incisivo un fenomeno radicato nel centro storico, intervenendo non solo sul piano penale ma anche su quello amministrativo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Stretta sul gioco delle tre campanelle nel centro di Roma: 40 fermati dalla Polizia Locale
Roma: controlli al centro storico, 20 fermati per il gioco delle tre campanelle
La polizia locale di Roma ha fermato 20 persone durante controlli nel centro storico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Roma, lotta ai permessi Ztl per disabili irregolari: ventimila ritirati, stretta sulle targhe; Roma, stretta su elettriche e ibride: si pagheranno Ztl e parcheggi; Colosseo e Trevi, stretta dei carabinieri: sette arresti contro borseggi e droga; Roma non è un albergo: la stretta sugli Airbnb per alleviare l’impatto sulla vita dei quartieri.
Roma: nuova stretta contro lo spaccio di droga, 19 arresti dal centro alla periferiaNuove operazioni dei Carabinieri contro lo spaccio di droga a Roma: 19 arresti e ingenti sequestri. romadailynews.it
Colosseo e Trevi, stretta dei carabinieri: sette arresti contro borseggi e drogaSette arresti e due denunce. È questo il bilancio dell’attività svolta dai carabinieri della Compagnia Roma Centro nelle aree del Colosseo, piazza di Trevi, la stazione Termini e corso Vittorio ... romatoday.it
Roma, stretta su elettriche e ibride: si pagheranno Ztl e parcheggi L’assessore alla mobilità della Capitale ha proposto dei cambiamenti per l’accesso alle zone a traffico limitato delle elettriche e per la sosta sulle strisce blu delle ibride. #roma - facebook.com facebook
Ztl, lotta ai permessi per disabili irregolari: ventimila ritirati, stretta sulle targhe | Class action contro i divieti di ingresso x.com