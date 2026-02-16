Roma stretta contro il gioco delle tre campanelle | scattano allontanamenti ed espulsioni

Non più semplici segnalazioni all’autorità giudiziaria, ma provvedimenti amministrativi immediati. Nella Capitale cambia l’impostazione della lotta alla cosiddetta “truffa delle tre campanelle”, il raggiro di strada che continua a colpire visitatori e passanti nelle zone più affollate. Dopo settimane di controlli e attività di monitoraggio, le forze dell’ordine hanno messo a punto un piano operativo che coinvolge anche l’Ufficio Immigrazione. L’intento è quello di contrastare in modo più incisivo un fenomeno radicato nel centro storico, intervenendo non solo sul piano penale ma anche su quello amministrativo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La polizia locale di Roma ha fermato 20 persone durante controlli nel centro storico.

