Roma in Corsa per i Mondiali di Atletica

Roma ha presentato ufficialmente la propria candidatura per ospitare i Campionati del Mondo di atletica leggera nel 2029 o 2031. La proposta include la disponibilità di strutture sportive e il supporto delle autorità locali. La decisione sarà presa dall’ente internazionale competente in un prossimo aggiornamento. La candidatura è stata comunicata attraverso un documento ufficiale inviato all’organizzazione internazionale.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero La città eterna è pronta ad allacciarsi nuovamente le scarpette chiodate per correre verso un traguardo di grandissimo prestigio internazionale. La notizia che tutti gli appassionati di sport aspettavano è finalmente ufficiale: la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha mosso il primo passo formale, trasmettendo a World Athletics il dossier per la candidatura della Capitale all’organizzazione dei celebri Campionati del Mondo previsti per il biennio 2029-2031. Una sfida affascinante che non solo riaccende i riflettori su un territorio dalla vocazione agonistica innegabile, ma che promette di rilanciare fortemente l’immagine del nostro Paese nel panorama delle grandi manifestazioni globali. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Roma in Corsa per i Mondiali di Atletica Atletica. Mondiali universitari di corsa campestre. L’Arcs Cus riporta un oro e un argentoAi campionati Mondiali Universitari di corsa campestre a Cassino, l’Arcs Cus Perugia si congeda con un oro e un argento mondiale a squadre... Roma candidata ai Mondiali di Atletica 2029-2031Trasmesse a World Athletics le carte ufficiali: il Governo sostiene il progetto con una lettera del ministro Abodi. Oro di Zaynab Dosso nei 60 | Mondiali Indoor di Atletica 2026 Temi più discussi: Mondiali di atletica, Roma va di corsa: adesso la candidatura è ufficiale; Atletica, Roma ci riprova: candidata per i Mondiali 2029 o 2031; Dentro la Corsa – Non è mai troppo tardi; Atletica, la FIDAL formalizza la candidatura di Roma ai Mondiali 2029-2031: il progetto è stato ritenuto valido dal Governo. Atletica, la FIDAL formalizza la candidatura di Roma ai Mondiali 2029-2031: il progetto è stato ritenuto valido dal GovernoLa corsa di Roma verso i Campionati del Mondo di atletica entra nella fase decisiva. La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha ufficialmente ... oasport.it Mondiali di atletica, Roma candidata. Visita dei commissari prima dell'estateRoma ci riprova. Dopo il ritiro due anni fa dalla corsa per ospitare i Mondiali 2027, assegnati poi a Pechino, la Federazione italiana di atletica ... iltempo.it La maratona, lo sport per eccellenza, la gara regina delle Olimpiadi, non farà più parte del programma dei mondiali di atletica. La notizia sembra assurta eppure l'ufficialità è stata data dal World Athletics. La modifica entrerà in vigore nel 2030, quando verrann - facebook.com facebook Roma sogna i Mondiali di atletica: ufficiale la candidatura per il 2029-2031 x.com