Un ragazzo di 12 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato risucchiato da un idromassaggio in una spa di un hotel a Rimini. Le sue condizioni sono considerate critiche e ora si trova in terapia intensiva. Il luogo dell’incidente è stato sottoposto a sequestro dalle autorità, che stanno indagando sulle cause dell’accaduto. La famiglia del ragazzo è in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Rimini, 8 aprile 2026 – Sono ore spasmodiche, vissute con il fiato sospeso e le mani giunte quelle che scorrono lente come anni nelle corsie della terapia intensiva dell’ospedale Infermi di Rimini. Fuori dalla stanza in cui un 12enne originario della provincia di Ascoli Piceno dal pomeriggio di Pasqua sta combattendo tra la vita e la morte. Una battaglia complicatissima, in condizioni estremamente critiche e con funzioni vitali non stabili ma sostenute solo da numerosi farmaci. Così è trascorsa anche ieri un’altra giornata (la terza dall’incidente di domenica in un hotel di Pennabilli ) appesa alle preghiere della famiglia del giovane rimasto incastrato con una gamba nel bocchettone di una vasca idromassaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Risucchiato dall’idromassaggio, il 12enne resta in fin di vita: Spa dell’hotel sotto sequestro

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Il ragazzino risucchiato nel boccettone dell’idromassaggio di una SpaUn ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio.

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