Rissa e furto in Oltretorrente | donna fermata

Una donna ha causato una rissa e un furto in Oltretorrente, cercando di portare via diversi capi di abbigliamento da un negozio di via D’Azeglio. La donna, dopo aver tentato il furto, è stata fermata dalla polizia che si trovava sul posto per un intervento di routine. Durante l’arresto, si sono verificati momenti di tensione tra i presenti e le forze dell’ordine.

Nuovo episodio movimentato nel quartiere Oltretorrente. Una donna ha tentato di rubare diversi capi di abbigliamento in un negozio di via D’Azeglio. Scoperta dal personale, ha reagito dando in escandescenze, rendendo necessario l’intervento congiunto di polizia e carabinieri. La donna, una volta immobilizzata, è stata condotta in questura per gli accertamenti del caso. A denunciare l’accaduto è l’associazione “L’Oltretorrente rinasce”, il cui presidente Emanuele Rastelli sottolinea come episodi simili siano ormai quotidiani nel quartiere. “Sarebbe utile che chi fa proclami sulla ingiustificata percezione di insicurezza non continuasse a negare una evidenza palese e un’emergenza che non si può più ignorare”, afferma Rastelli.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Una donna di 58 anni residente in provincia di Sondrio è stata fermata dai carabinieri di Como mentre tentava di asportare capi di abbigliamento da un negozio.

L’Oltretorrente torna al centro delle cronache dopo l’ennesimo episodio di violenza.

