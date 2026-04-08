Un politico ha commentato le attività di un parlamentare, criticandolo pubblicamente per aver ottenuto vantaggi tramite emendamenti. La dichiarazione suggerisce che la presenza di figure simili in Parlamento contribuisce a mantenere la situazione attuale invariata. La discussione si inserisce in un contesto di polemiche riguardanti pratiche legislative e l’etica dei rappresentanti. Nessuna delle parti ha fornito ulteriori dettagli o spiegazioni in merito alle affermazioni fatte.

Calciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci siamo per il rinnovo: c’è la data per l’annuncio! Subito pronti due regali dal mercato? Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Renzi attacca Lotito: «Finché in Parlamento abbiamo personaggi che ottengono vantaggi tramite emendamenti, come Lotito.» Conferenza stampa Ferguson pre Bologna Aston Villa: «Possiamo fare la storia del nostro club, c’è una cosa in cui dobbiamo migliorare» Conferenza stampa Ferguson pre Bologna... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Renzi attacca Lotito: «Finché in Parlamento abbiamo personaggi che ottengono vantaggi tramite emendamenti, come Lotito…»

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Nuovi manifesti anti-Lotito: "Finché c'è lui...". E Forza Italia rispondeA Roma e provincia questa notte sono stati affissi manifesti con il logo di Forza Italia all'interno di un cerchio barrato e la scritta 'Finché c'è...

Temi più discussi: Renzi contro Lotito, Non tutti sanno cosa fa in Senato: scambio di accuse col presidente della Lazio; Terremoto in Figc, Matteo Renzi: L'Italia ha fatto schifo ma se pensiamo ad assumere i figli dei ministri non contiamo niente; Renzi attacca Lotito: Simbolo del fallimento e scoppia la polemica social; Lazio, Renzi attacca: Finché c’è Lotito non avremo un sistema pulito.

Lazio, Renzi attacca ancora Lotito: In Parlamento per gestire il suo giochinoContinua il botta e risposta a distanza tra Claudio Lotito e Matteo Renzi. Quest’ultimo è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per smentire l’ipotesi che ... lalaziosiamonoi.it

Lotito e Renzi, il botta e risposta continua: «Finché ci sarà lui la situazione rimarrà uguale. Barone era contrario al suo emendamento e…»Lotito e Renzi. Continua lo scambio di frecciatine al veleno tra il presidente della Lazio e il leader di Italia Viva: tutte le sue dichiarazioni Il confronto tra Claudio Lotito, presidente della Lazi ... lazionews24.com

Matteo drizza l'Antenna Pranzi esclusivi e non solo. Renzi, dopo aver banchettato con il nuovo editore di Repubblica Theo Kyriakou e altri vip, avrebbe organizzato un incontro tra il magnate greco e la famiglia Angelucci… x.com

Poco più di 8500 abitanti per un piccolo Comune in provincia di Firenze - in cui è cresciuto Matteo Renzi - che fa scuola in tema di diritti. Rignano sull'Arno darà la cittadinanza onoraria ai minori stranieri. Sul sito dell’amministrazione guidata dal sindaco Giaco - facebook.com facebook