Renzi attacca Lotito | Finché in Parlamento abbiamo personaggi che ottengono vantaggi tramite emendamenti come Lotito…
Un politico ha commentato le attività di un parlamentare, criticandolo pubblicamente per aver ottenuto vantaggi tramite emendamenti. La dichiarazione suggerisce che la presenza di figure simili in Parlamento contribuisce a mantenere la situazione attuale invariata. La discussione si inserisce in un contesto di polemiche riguardanti pratiche legislative e l’etica dei rappresentanti. Nessuna delle parti ha fornito ulteriori dettagli o spiegazioni in merito alle affermazioni fatte.
Calciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci siamo per il rinnovo: c’è la data per l’annuncio! Subito pronti due regali dal mercato? Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Renzi attacca Lotito: «Finché in Parlamento abbiamo personaggi che ottengono vantaggi tramite emendamenti, come Lotito.» Conferenza stampa Ferguson pre Bologna Aston Villa: «Possiamo fare la storia del nostro club, c’è una cosa in cui dobbiamo migliorare» Conferenza stampa Ferguson pre Bologna... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Nuovi manifesti anti-Lotito: "Finché c'è lui...". E Forza Italia rispondeA Roma e provincia questa notte sono stati affissi manifesti con il logo di Forza Italia all'interno di un cerchio barrato e la scritta 'Finché c'è...
Temi più discussi: Renzi contro Lotito, Non tutti sanno cosa fa in Senato: scambio di accuse col presidente della Lazio; Terremoto in Figc, Matteo Renzi: L'Italia ha fatto schifo ma se pensiamo ad assumere i figli dei ministri non contiamo niente; Renzi attacca Lotito: Simbolo del fallimento e scoppia la polemica social; Lazio, Renzi attacca: Finché c’è Lotito non avremo un sistema pulito.
Lazio, Renzi attacca ancora Lotito: In Parlamento per gestire il suo giochinoContinua il botta e risposta a distanza tra Claudio Lotito e Matteo Renzi. Quest’ultimo è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per smentire l’ipotesi che ... lalaziosiamonoi.it
Lotito e Renzi, il botta e risposta continua: «Finché ci sarà lui la situazione rimarrà uguale. Barone era contrario al suo emendamento e…»Lotito e Renzi. Continua lo scambio di frecciatine al veleno tra il presidente della Lazio e il leader di Italia Viva: tutte le sue dichiarazioni Il confronto tra Claudio Lotito, presidente della Lazi ... lazionews24.com
Matteo drizza l'Antenna Pranzi esclusivi e non solo. Renzi, dopo aver banchettato con il nuovo editore di Repubblica Theo Kyriakou e altri vip, avrebbe organizzato un incontro tra il magnate greco e la famiglia Angelucci… x.com
Poco più di 8500 abitanti per un piccolo Comune in provincia di Firenze - in cui è cresciuto Matteo Renzi - che fa scuola in tema di diritti. Rignano sull'Arno darà la cittadinanza onoraria ai minori stranieri. Sul sito dell’amministrazione guidata dal sindaco Giaco - facebook.com facebook