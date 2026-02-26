Nuovi manifesti anti-Lotito | Finché c' è lui E Forza Italia risponde

Nella notte sono comparsi in diverse zone di Roma e provincia dei manifesti che mostrano il logo di Forza Italia con un cerchio barrato e una frase diretta contro un noto personaggio. Le affissioni sono state notate da residenti e passanti, suscitando diverse reazioni tra i cittadini. La vicenda si inserisce in un clima di tensione politica e di confronto acceso tra le parti coinvolte.

A Roma e provincia questa notte sono stati affissi manifesti con il logo di Forza Italia all'interno di un cerchio barrato e la scritta 'Finché c'è Lotito non avrete il nostro voto!'. L'azione è stata realizzata presumibilmente dai tifosi della Lazio ed è rivolta contro Claudio Lotito, presidente dei biancocelesti e senatore di Forza Italia. Ennesimo capitolo nelle proteste del tifo organizzato biancoceleste contro il patron, questa volta in chiave politica. "E l'ennesimo fallo proibito nei confronti del presidente Lotito. Mischiare politica e sport è la cosa più sbagliata che si possa fare. Saranno tifosi della Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Protesta laziali, manifesti con simbolo Forza Italia sbarrato: “Finché c’è Lotito non avrete nostro voto”(Adnkronos) – Non si fermano le proteste della base laziale contro il presidente del club, Claudio Lotito.

