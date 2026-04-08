Rapina a mano armata al McDrive di Corciano | denunciato un uomo

Nella zona di Corciano, un uomo nato nel 1998 è stato denunciato in seguito a una rapina a mano armata avvenuta presso il McDrive locale. La polizia ha contestato all’individuo anche il reato di ricettazione. L’arresto deriva dalle indagini successive alla rapina, che si sono concentrate sull’identificazione del sospettato e sulla verifica delle sue responsabilità. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’episodio o sui mezzi utilizzati.

Rapina a mao armata al McDrive di Corciano, la polizia denuncia un uomo, classe 1998, per ricettazione e rapina a mano armata in concorso.Il fatto in questione è avvenuto nella notte fra sabato 4 e domenica 5 aprile quando i malviventi hanno minacciato il personale del McDrive con un'arma e si. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Rapina a mano a mano armata al distributore di benzina, in manette 27enne Rapina a mano armata al 'Pro Shop', Piccerillo: "Onore ai carabinieri"“Esprimo il mio più sincero plauso ai carabinieri della Compagnia di Marcianise per la brillante operazione che ha portato all’arresto dei... Argomenti più discussi: Rapina a mano armata al McDonald’s di Corciano: bottino di 800 euro, un bandito fermato; Rapina nel cuore della notte: assalto al McDrive con una pistola, poi l'inseguimento; Rapina al McDonald's di Corciano, c'è un fermo; Rapina a mano armata al McDonald’s di Corciano: preso uno dei due malviventi. Rapina al McDonald's di Corciano, c'è un fermoIndagato a piede libero un giovane italiano di origini straniere. Inseguimento nella zona industriale di Ellera ... rainews.it Rapina al McDonald's di Corciano, c'è un fermo. Indagato a piede libero un giovane italiano di origini straniere. Inseguimento nella zona industriale di Ellera - facebook.com facebook