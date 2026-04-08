Dal 9 al 19 aprile, il Teatro Nazionale di Milano ospiterà nuovamente il musical We Will Rock You, uno spettacolo che porta sul palco le canzoni dei Queen. La produzione si svolgerà nel tradizionale spazio teatrale della città, attirando un pubblico di appassionati e fan della band. La rappresentazione si inserisce nel calendario teatrale locale, offrendo un’occasione di intrattenimento musicale dal vivo.

Il Teatro Nazionale di Milano ospiterà a partire dal 9 aprile fino al 19 aprile lo spettacolo We Will Rock You, riportando sul palco i brani dei Queen. L’appuntamento promette di scuotere il pubblico grazie a una nuova impostazione artistica e a un cast inedito. L’opera, che ha già riscosso grandi successi in passato, torna ora con una carica energetica rinnovata per offrire un’esperienza che si vuole estremamente contemporanea. Una visione distopica tra musica e libertà. Il testo nasce dalla penna di Ben Elton, che ha lavorato a stretto contatto con Brian May e Roger Taylor, membri storici della formazione britannica. Questa collaborazione ha dato vita a un tassello fondamentale del teatro moderno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Queen a Milano: il musical We Will Rock You torna a scuotere il palco

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Torna in scena “We will rock you”, il musical che celebra le canzoni dei Queen e il loro messaggio universale. Stasera a Bologna e dal 9 al 19 aprile a Milano. @TimisoaraPinto x.com