quando seles e williams ammaliarono ancona

Nel fine settimana, nel complesso tennistico Colle degli Dei a Velletri, si svolgerà una tappa della Billie Jean King Cup, competizione internazionale di tennis femminile. La manifestazione si terrà su terra battuta e vedrà in campo giocatrici di diverse nazionalità. La competizione rappresenta l’evento principale del fine settimana nel settore tennistico locale, attirando appassionati e appassionate di tutto il territorio.

A Velletri, nel complesso tennistico Colle degli Dei, su terra battuta, nel fine settimana torna la Billie Jean King Cup, l’equivalente femminile della Coppa Davis maschile. L’Italia affronta negli ottavi di finale il Giappone, già battuto nel 2024: nell’occasione le azzurre poi vinsero la manifestazione, successo bissato nel 2025 e dunque la ragazze della capitana Tathiana Garbin, tra cui c’è anche la marchigiana Elisabetta Cocciaretto, sono campionesse in carica e partono da favorite nel turno che ammetterà la vincente alla Final Eight di Schenzen, dove solo la Cina è già presente come Paese ospitante. Il fine settimana di Billie Jean King... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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