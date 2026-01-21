Colpisce la compagna con il figlio in braccio poi ferisce con un coltello il suocero | 25enne in carcere

Un giovane di 25 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna, colpendola allo stomaco mentre teneva in braccio la figlia di un anno, e aver ferito con un coltello il suocero. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione familiare, portando all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo si trova ora in custodia, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Prima si sarebbe scagliato contro la compagna, colpendola allo stomaco con un pugno, nonostante avesse pure la figlia di un anno in braccio, e poi avrebbe aggredito anche il suocero ferendolo con un coltello. I carabinieri hanno arrestato a Lercara Friddi un ragazzo di 25 anni, già ai domiciliari.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Accusa la compagna di averlo tradito con un amico e la colpisce con un coltello: 29enne arrestatoUn uomo di 29 anni è stato arrestato a Ponteranica, in Bergamasca, con l'accusa di aver ferito la compagna con un coltello.

Catania, colpisce il figlio con un cucchiaio di legno: il giudice nega il carcereA Catania, il giudice ha deciso di non applicare la custodia cautelare per un padre accusato di aver colpito il figlio con un cucchiaio di legno.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Torino: colpisce la compagna al viso con un coltello e la sfregia, in manette 32enne; Villalvernia, minaccia la madre e la compagna poi colpisce i carabinieri: arrestato; Butta a terra la fidanzata e la colpisce con una sedia. Guai per un 47enne; Tenta di rapinare un 16enne del cappotto, lo insegue e lo colpisce alla testa con il cavalletto di una bici: arrestato un 27enne pakistano.

Torino, sfregia sul viso la compagna con una coltellata lasciandole lesioni permanenti: arrestatoAveva sfregiato la compagna di appena 22 anni con una coltellata. È stato convalidato dal Gip, su richiesta della Procura, l'arresto di un uomo di 38 anni di Giaveno, con precedenti penali. torino.corriere.it

Picchia la compagna dopo la lite poi chiama il 112: ArrestatemiL’allarme sabato pomeriggio da un’abitazione di Poggio Renatico, la vittima portata in ospedale. L’uomo, che ha colpito la fidanzata alla testa, è stato messo ai domiciliari con braccialetto elettroni ... msn.com

Acquisto questo libro per caso “La casa delle sirene. I Morelli, una famiglia napoletana” - di Valeria Galante. Mi colpisce il cognome. In classe, alle medie, avevo una compagna con questo cognome. Così, 500 pagine, divorate nella settimana tra Capodanno e facebook