Chelsea-PSG dove vederla in TV e streaming | orario e formazioni della partita di Champions

La partita tra Chelsea e PSG si disputa questa sera alle 21, valida per gli ottavi di finale di Champions League. La sfida si gioca allo stadio di Chelsea, con le formazioni che sono state annunciate dai rispettivi allenatori. La squadra di casa deve vincere con almeno quattro gol di scarto per passare il turno, mentre gli ospiti cercano di mantenere il vantaggio ottenuto nella partita di andata. La gara sarà trasmessa in diretta in TV e streaming.

Chelsea-PSG è il ritorno degli ottavi di Champions, la partita si gioca oggi alle 21. I Blues devono vincere con 4 gol di scarto per sperare di passare il turno. Chi si qualifica incrocia Galatasaray o Liverpool. Diretta tv e streaming su Sky e su NOW. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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