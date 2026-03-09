Con l’arrivo della primavera, molte persone notano che la pelle cambia, diventando più sensibile e meno luminosa dopo i mesi freddi. Per prepararla al nuovo stagione, si consiglia di seguire alcune semplici pratiche che includono l’esfoliazione e l’uso di prodotti idratanti. La trasformazione stagionale richiede interventi mirati per rimuovere le cellule morte e mantenere la pelle morbida e nutrita.

L a primavera è in arrivo e il corpo, insieme alla pelle, si sta adattando al cambiamento stagionale. Dopo i mesi freddi, l’epidermide si risveglia: la microcircolazione e il turnover cellulare riprendono vigore, rendendo l a pelle più luminosa e dall’aspetto sano. Un processo naturale che va supportato con corrette abitudini di skincare. e non solo. Charlize Theron (quasi) senza trucco a 50 anni: il segreto della sua pelle perfetta X Leggi anche › Lozioni e sieri micro-esfolianti: cosa sono e come usarli per avere una pelle radiosa Come appare la pelle dopo l’inverno. Solitamente alla domanda “come appare la pelle a fine inverno?” la risposta è univoca: opaca e spenta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La primavera sta arrivando e la pelle cambia: per cancellare il grigiore dell'inverno, ecco come procedere, dall'esfoliazione all'idratazione

