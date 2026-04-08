Prevenzione | la 35° ' Settimana oncologica' mette al centro il sostegno a pazienti e familiari

Nella mattinata di mercoledì 8 aprile è stato annunciato il programma della 35ª edizione della 'Settimana oncologica', che si terrà a Pisa dal 13 al 19 aprile. L’evento si concentra sulla prevenzione e sul supporto a pazienti e familiari, coinvolgendo diverse iniziative dedicate alla sensibilizzazione e all’informazione su temi legati alle malattie oncologiche. La settimana rappresenta un’occasione per approfondire questioni relative alla salute e alla cura delle patologie tumorali.

Presentato nella mattinata di mercoledì 8 aprile il programma della ‘Settimana oncologica’, giunta alla 35° edizione, che si svolgerà a Pisa dal 13 al 19 aprile. L’evento annuale è organizzato dalla Associazione Oncologica Pisana ‘Piero Trivella’, con il patrocinio del Comune di Pisa, in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Lilt, al via la Settimana Nazionale per la Prevenzione OncologicaROMA (ITALPRESS) – “La prevenzione è oggi la nostra arma più efficace per vincere il cancro e deve diventare un’abitudine quotidiana per tutti i... Temi più discussi: Prevenzione: la 35° 'Settimana oncologica' mette al centro il sostegno a pazienti e familiari; Prevenzione: la 35Â° 'Settimana oncologica' mette al centro il sostegno a pazienti e familiari; Moda, a Lucca settimana corta a parità di salario; Controlli straordinari dei Carabinieri a Stradella e nel territorio: denunce, segnalazioni e sanzioni nel fine settimana della prevenzione. Prevenzione: la 35^ 'Settimana oncologica' mette al centro il sostegno a pazienti e familiariIl tradizionale approfondimento curato dall'Associazione Oncologica Pisana 'Piero Trivella' si svolgerà dal 13 al 19 aprile ... pisatoday.it Al via la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2026Istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e giunta quest’anno alla sua venticinquesima edizione, la SNPO rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama della ... tgcom24.mediaset.it Foggia - Firmato in Prefettura un protocollo d’intesa per rafforzare la prevenzione dei reati contro banche e clienti. Previsti maggiori sistemi di sicurezza e un più stretto scambio di informazioni tra istituti di credito e forze dell’ordine. https://www.antennasud.com - facebook.com facebook A Obiettivo Salute il colon: prevenzione, screening e nuove terapie x.com