All’interno del Festival delle Scienze di Roma, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) presenta due appuntamenti dedicati alla prevenzione dei rischi naturali e all’astrofisica. L’istituto si concentra sulle strategie per affrontare eventi imprevedibili legati a terremoti e altri disastri naturali, offrendo approfondimenti scientifici e aggiornamenti sulle ultime ricerche. L’iniziativa coinvolge studiosi e ricercatori che illustrano i metodi e le tecnologie impiegate per monitorare e prevedere tali eventi.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) torna protagonista al Festival delle Scienze di Roma con due eventi focalizzati sulla prevenzione dei rischi naturali e l’astrofisica. Gli appuntamenti, che vedranno il coinvolgimento di esperti internazionali, mirano a spiegare come la ricerca scientifica possa mitigare l’impatto delle catastrofi terrestri e spaziali. Sabato 18 aprile, alle ore 12:00, l’AuditoriumArte ospiterà l’incontro intitolato Prima che accada: la scienza dei disastri. L’evento nasce dalla collaborazione tra l’INGV, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prevenire i disastri: la scienza sfida l’imprevedibile a Roma

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