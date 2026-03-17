In alcune scuole, bambine di soli dieci anni sono ormai interessate a prodotti di bellezza come creme anti-età, maschere e esfolianti, invece di dedicarsi ai giochi tradizionali. Queste giovani ragazze si concentrano su trattamenti per il viso, alimentando un’ossessione per l’aspetto estetico. La scena si ripete in molte case, dove l’interesse per il trucco e i cosmetici si manifesta già in età infantile.

Dovrebbero ancora giocare con le bambole, parlare di cartoni animati e riempire la cameretta di peluche, ma invece della Barbie il loro oggetto del desiderio è l’ultima crema per il contorno occhi, l’anti-age, le maschere contro i primi fantomatici punti neri o gli esfolianti per il peeling. Sui social postano selfie mentre sono alle prese con la skincare quotidiana, parlano di texture, tonicità e rassodamento della pelle come esperte navigate e consigliano i prodotti con il piglio di un addetto al marketing. Non sono le teenager ma la generazione precedente, ovvero le “bambine” (guai a chiamarle così), le preadolescenti. Negli Stati Uniti le chiamano le Sephora Kids: appartengono alla Generazione Alpha – nate dopo il 2010 – e sono appassionate dei prodotti di bellezza, specialmente di quelli dedicati alla cura per la pelle. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bambine schiave del trucco: l’ossessione per l’anti-age a 10 anni

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