L’ufficio postale di Domicella riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. La riapertura avviene nella versione denominata

L’ufficio postale di Domicella riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis.Nuovi servizi disponibiliLa nuova sede di via Armando Diaz, 42, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Poste Italiane, riapre l'ufficio di Rotondi nella versione "Polis"I cittadini possono ora richiedere direttamente a sportello tutti i certificati dell'Anpr, oltre al cedolino della pensione, la certificazione unica...

Poste Italiane, riapre l'ufficio di Vallata nella versione del progetto "Polis"L’ufficio postale di Vallata ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis.

Temi più discussi: Poste Italiane, riapre l'ufficio di Domicella nella versione Polis; online l’incontro su Agenti AI; Poste italiane, Ischia di Castro, l’ufficio postale ha riaperto nella nuova veste ‘Polis’; Poste Italiane riapre ufficio postale di Orbetello nella versione 'Polis': servizi digitali e comfort ambientale per i cittadini.

Poste Italiane: nuovamente disponibile nella versione Polis l’ufficio postale di RossanaDopo gli ultimi interventi la sede torna operativa con spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e l’attivazione dei servizi della pubblica amministrazione ... cuneodice.it

Poste Italiane riapre ufficio postale di Orbetello nella versione 'Polis': servizi digitali e comfort ambientale per i cittadiniPoste Italiane riapre l'ufficio postale di Orbetello nella versione 'Polis', con servizi digitali e spazi ristrutturati per migliorare l'accesso e il confort dei cittadini. maremmanews.it

Torna Romics: la #Filatelia di Poste Italiane protagonista nel segno di Goldrake. Nel nostro stand sarà presentata la nuova cartella filatelica dedicata a Goldrake. Saranno disponibili inoltre le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti fil x.com

Poste Italiane, installate 33 nuove cassette postali digitali e "smart" - facebook.com facebook