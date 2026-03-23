Poste Italiane | in provincia di Frosinone webinar di?educazione finanziaria su Il passaggio generazionale e Il corso della vita

Poste Italiane rinnova anche in provincia di Frosinone il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. Martedì 24 e giovedì 26 marzo sono in programma due webinar, dal titolo “Il passaggio generazionale” e “Il corso della vita”. Questi incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale, aiutando giovani e adulti a compiere scelte consapevoli in linea con i propri obiettivi personali e familiari. I webinar delle ore 16.00 saranno disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS, Lingua Italiana dei Segni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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