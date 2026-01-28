Champions League italiane a caccia del pass | ottavi o playoff tutte le combinazioni possibili

Questa notte decide il destino delle squadre italiane in Champions. Dopo l’ultimo turno di League Phase, non ci sono più calcoli: solo i risultati sul campo contano. Le italiane sono ancora in corsa, ma le possibilità di passare agli ottavi o ai playoff dipendono da quello che succederà nelle ultime partite. La tensione è alta, e tutti aspettano di scoprire se riusciranno a conquistare il passaggio del turno.

Alisson Santos Napoli, i partenopei hanno il sì del brasiliano! Le ultime sulla trattativa con lo Sporting Mercato Torino, dopo Tchoca assalto a Kumbulla per puntellare la difesa: è sfida ad un altro club di Serie A! Calciomercato Roma, Carrasco ha detto sì! Intreccio Wolfe col Liverpool: intanto c’è il via libera dei Friedkin Calciomercato Serie A: idea Disasi per la difesa della Fiorentina, la Juventus si muove per il nuovo attaccante! Jacquet, c’è la fila per il gioiello del Rennes! 3 big europee in corsa: trattive già avviate! Torino, Cairo alla mostra su Meroni: «Grande emozione vedere le sue maglie. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Champions League, italiane a caccia del pass: ottavi o playoff, tutte le combinazioni possibili Approfondimenti su Champions League Il Napoli si qualifica ai playoff di Champions League se… tutte le possibili combinazioni Il Napoli, dopo il pareggio contro il Copenaghen, si trova in una posizione difficile per la qualificazione ai playoff di Champions League. Playoff Mondiale, la situazione provvisoria e tutte le possibili avversarie degli Azzurri! Le combinazioni Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Champions League Argomenti discussi: Ricavi Champions: quanto hanno guadagnato finora le italiane; La Juventus vince e ipoteca i playoff, l’Atalanta cade in casa e spreca una chance: la situazione delle…; Top 8 e play off: gli scenari per le italiane a un turno dal termine della League Phase; Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3. Champions League, ultima giornata: le italiane si qualificano se…Ultima giornata della fase a girone della Champions League: ecco tutte le combinazioni per Atalanta, Inter, Juventus e Napoli sulla strada della qualificazione. Champions League 2025 2026, ultima gior ... panorama.it Italiane in Champions, si decide tutto: ottavi o playoff, tutte le combinazioniTutto si decide oggi. Una frase che stasera rimbalzerà negli spogliatoi tirati a lucido per la notte di Champions più lunga e più bella della fase campionato. Stendete il red carpet e accendete le luc ... msn.com Monaco-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - facebook.com facebook Juve, vedi Montecarlo e vai... in finale di Champions League x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.