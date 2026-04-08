Pomeriggio di follia in centro a Milano | shopping gratis da Ovs e Zara poi il morso a un vigile per scappare
Nel cuore di Milano, un pomeriggio di episodi singolari ha coinvolto alcuni clienti e le forze dell'ordine. Dopo aver rubato merce da due negozi, uno dei quali ha consentito ai ladri di uscire con gli acquisti senza pagare, un episodio di violenza ha portato a un'aggressione a un vigile urbano. La sequenza si è conclusa con il tentativo di fuga dei protagonisti coinvolti.
Prima i furti da Ovs, poi lo shopping ‘gratis’ da Zara. Infine l'aggressione ai danni delle forze dell'ordine. Gli agenti della polizia locale hanno arrestato una donna di 42 anni, nata in Marocco, protagonista di una serie di furti culminati in un'aggressione ai danni della security di un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Come ricreare il look di Bad Bunny al Super Bowl con 140 euro, facendo shopping da Zara proprio come ha fatto luiAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.
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