Pomeriggio di follia in centro a Milano | shopping gratis da Ovs e Zara poi il morso a un vigile per scappare

Nel cuore di Milano, un pomeriggio di episodi singolari ha coinvolto alcuni clienti e le forze dell'ordine. Dopo aver rubato merce da due negozi, uno dei quali ha consentito ai ladri di uscire con gli acquisti senza pagare, un episodio di violenza ha portato a un'aggressione a un vigile urbano. La sequenza si è conclusa con il tentativo di fuga dei protagonisti coinvolti.