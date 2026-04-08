Polonara e la scoperta della leucemia | Il medico abbassa lo sguardo poi entra mia moglie e piange

Achille Polonara ha condiviso i momenti successivi alla scoperta di una leucemia, spiegando che il medico ha avuto difficoltà a comunicargli la diagnosi. Ricorda come, dopo aver ricevuto la notizia, abbia pensato di aprire la finestra e buttarsi giù. Racconta anche che sua moglie è entrata nella stanza in lacrime, mentre lui si confrontava con i sintomi e le prime reazioni.