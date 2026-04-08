Polonara e la scoperta della leucemia | Il medico abbassa lo sguardo poi entra mia moglie e piange
Achille Polonara ha condiviso i momenti successivi alla scoperta di una leucemia, spiegando che il medico ha avuto difficoltà a comunicargli la diagnosi. Ricorda come, dopo aver ricevuto la notizia, abbia pensato di aprire la finestra e buttarsi giù. Racconta anche che sua moglie è entrata nella stanza in lacrime, mentre lui si confrontava con i sintomi e le prime reazioni.
Achille Polonara racconta come ha scoperto di avere la leucemia, i sintomi e la diagnosi comunicatagli con difficoltà dal medico: "La prima cosa che ho pensato è stata: 'Apro la finestra e mi butto di sotto'". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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@ilpupazzo33 ci ha raccontato come ha scoperto di avere la leucemia: lo shock iniziale, lo sconforto… e poi la scelta di reagire. Non solo per sé stesso, ma anche per sua moglie e per la sua famiglia. Achille Polonara è passato dal BSMT. Cestista della - facebook.com facebook
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