Polonara e la scoperta della leucemia | Il medico abbassa lo sguardo poi entra mia moglie e piange

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Achille Polonara ha condiviso i momenti successivi alla scoperta di una leucemia, spiegando che il medico ha avuto difficoltà a comunicargli la diagnosi. Ricorda come, dopo aver ricevuto la notizia, abbia pensato di aprire la finestra e buttarsi giù. Racconta anche che sua moglie è entrata nella stanza in lacrime, mentre lui si confrontava con i sintomi e le prime reazioni.

Achille Polonara racconta come ha scoperto di avere la leucemia, i sintomi e la diagnosi comunicatagli con difficoltà dal medico: "La prima cosa che ho pensato è stata: 'Apro la finestra e mi butto di sotto'". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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