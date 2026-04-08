Pneumatici invernali | quando metterli quali scegliere e costi?

In Italia, l'obbligo di utilizzare pneumatici invernali si applica dal 15 novembre al 15 aprile su molte strade. Durante questo periodo, è necessario adottarli per garantire la sicurezza alla guida, e le scelte tra pneumatici invernali e quattro stagioni sono spesso oggetto di confronto. I costi di acquisto e montaggio variano a seconda dei modelli e delle marche, e le normative specifiche regolano l'uso di questi pneumatici durante i mesi più freddi.

I pneumatici invernali sono obbligatori in Italia dal 15 novembre al 15 aprile su molte strade. Ma quando conviene montarli? Quali scegliere? E sono meglio delle 4 stagioni? Ecco la guida completa. Quando montare le gomme invernali. Data Cosa fare 15 ottobre Si possono già montare (1 mese prima dell’obbligo) 15 novembre Obbligo in vigore — invernali o catene a bordo 15 aprile Fine obbligo — da togliere entro il 15 maggio 15 maggio Ultimo giorno per tenerle montate (se non M+S) Attenzione: le gomme invernali con codice di velocità inferiore a quello della carta di circolazione devono essere tolte entro il 15 maggio, altrimenti rischi una multa. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Pneumatici invernali: quando metterli, quali scegliere e costi? Leggi anche: Nokian svela gli pneumatici invernali con chiodi che escono solo quando serve Nokian Tyres, la strategia e gli innovativi pneumatici invernali: intervista a Paolo PompeiGomme con chiodi retrattili che si regolano automaticamente al variare della temperatura. Cambio gomme invernali 2025: tutto quello che bisogna sapere con @AndreaCarsandMore Si parla di: Cambio Gomme Estive: quando si tolgono le Gomme Invernali?. Cambio gomme auto estive, quando farlo: la scadenza, il periodo in deroga e le super multe per chi non rispetta le regoleCon l’arrivo della primavera, milioni di automobilisti italiani sono chiamati a rispettare uno degli obblighi stagionali più importanti per la sicurezza stradale: il cambio ... leggo.it Pneumatici estivi, cosa cambia dal 15 aprile e chi rischia multeDal 15 aprile si apre la finestra per il cambio gomme: ecco chi deve passare alle estive e chi può evitare la sostituzione. Dal 15 aprile si riapre uno ... affaritaliani.it