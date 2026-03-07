Nokian ha presentato gli pneumatici invernali con chiodi che si estendono solo quando necessario. Si chiamano Hakkapeliitta 01 e sono dotati di chiodi che si muovono come artigli, agendo sul ghiaccio. Quando la superficie non richiede un grip speciale, i chiodi si ritirano automaticamente, evitando di danneggiare le strade o aumentare il rumore durante la marcia.

Studmode on, studmode off. Chiodi sì, chiodi no, a seconda della temperatura. L’innovazione presentata da Nokian Tyres ha il potenziale per scuotere il settore degli pneumatici invernali. Il limite principale che si portano dietro da sempre le gomme termiche tradizionali, quelle prive di chiodi, è la tenuta sui fondi a bassissima aderenza. Sul ghiaccio servirebbero le gomme chiodate, una volta sparito però bisognerebbe cambiarle, perché i chiodi rovinano l’asfalto e si rovinano a loro volta. Le Hakkapeliitta 01 di Nokian hanno due “anime": una modalità chiodata e una tradizionale che si avvicendano a seconda delle circostanze. Il produttore finlandese, che nel 1934 inventò lo pneumatico invernale, spiega che si tratta della prima applicazione industriale di questo tipo nel settore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nokian svela gli pneumatici invernali con chiodi che escono solo quando serve

