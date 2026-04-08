Petrolio sull?ottovolante carburante italiano | la metà va all?estero parte della produzione nazionale esportata in tutta Europa?

Negli ultimi mesi, il prezzo del petrolio ha subito oscillazioni significative a livello internazionale, influenzando anche il mercato italiano dei carburanti. Una fetta del petrolio prodotto nel paese viene esportata in Europa, mentre circa la metà del carburante consumato nel territorio nazionale proviene dall’estero. In questo scenario, le scorte di benzina e diesel disponibili nelle stazioni di servizio italiane risultano in parte stabili, nonostante le turbolenze globali legate ai conflitti in Medio Oriente.

Nel caos mondiale seguito all'intervento americano e israeliano in Iran, l'Italia può guardare con un certo ottimismo alle scorte di carburanti nei distributori su strade e autostrade del Paese. «Siamo "lunghi" nella produzione di benzina e diesel - fa sapere Gianni Murano, presidente dell'Unem, l'associazione che raccoglie le aziende della filiera petrolifera italiana - esportiamo una grossissima quantità di quello che raffiniamo. Non vedo, almeno nel breve periodo, il rischio per gli automobilisti di restare a secco». Infatti, lo scorso anno, su sessanta milioni tonnellate di greggio raffinate all'anno, circa la metà - 25,7 milioni di tonnellate, delle quali 8,3 di gasolio e 6,2 di benzina - viene venduta all'estero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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