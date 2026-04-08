Pesticidi la scoperta dei ricercatori | anche quelli sicuri possono essere cancerogeni se mischiati tra loro

Recenti studi hanno evidenziato che anche i pesticidi considerati sicuri potrebbero rappresentare un rischio per la salute se combinati tra loro. Per molti anni, stabilire un collegamento diretto tra l’esposizione a questi prodotti e lo sviluppo di tumori si è rivelato difficile, in parte a causa delle complessità legate alle miscele chimiche e dei limiti delle metodologie di ricerca tradizionali. La questione rimane al centro dell’attenzione nel campo della sicurezza alimentare e della salute pubblica.

Per decenni, dimostrare un legame diretto tra l’esposizione ai pesticidi agricoli e il cancro è stato uno dei compiti più difficili per la scienza, a causa sia della complessità delle miscele chimiche, sia dei limiti dei tradizionali modelli di ricerca. Ma uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Health da un team interdisciplinare franco-peruviano, ha svelato questa connessione. Utilizzando un approccio innovativo definito « esposomica spaziale », i ricercatori hanno mappato su scala nazionale l’impatto dei pesticidi, scoprendo meccanismi inaspettati attraverso i quali queste sostanze fanno ammalare le persone. Il metodo di ricerca. Lo... 🔗 Leggi su Open.online Un legame tra leucemia e infiammazione del cervello: la nuova scoperta dei ricercatori dell'Università di PerugiaUn nuovo studio dell’Università degli Studi di Perugia, frutto della collaborazione tra i Dipartimenti di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della... Leucemia, la scoperta dei ricercatori dell'Università di PerugiaL'ateneo: “Questa scoperta rappresenta un passo avanti fondamentale verso diagnosi sempre più precise e lo sviluppo di terapie mirate” Identificata... Si parla di: Pneumatici e rifiuti pericolosi bruciati nel Parco del Circeo. Pesticidi nelle Banane Fino a 6 ResiduiQuesto articolo analizza il problema dei pesticidi nelle banane fino a 6 residui in un singolo frutto, basandosi sui test più recenti condotti in Italia ... Leggi tutto ... msn.com Andamento della contaminazione da pesticidi nel territorio pistoiese – Risultati 2024La relazione contiene i risultati del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee svolto da ARPAT nell’anno 2024 per quanto riguarda i pesticidi nel territorio della provincia di Pistoia. Rapp ... arpat.toscana.it