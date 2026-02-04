Quell' irresistibile spicchio di T-shirt bianca che spunta dal maglione | tutti i segreti di un trend che esiste da sempre e che ora è più chic che mai

Negli ultimi mesi, sempre più persone scelgono di indossare quella sottile striscia di tessuto bianco che spunta tra il maglione e i pantaloni. Un dettaglio che, un tempo, si vedeva di sfuggita e ora è diventato un vero e proprio elemento di stile. La moda degli anni Novanta torna in auge, ma questa volta con un tocco più curato e consapevole. Non si tratta più di un gioco casual, ma di una scelta precisa per aggiungere un tocco di eleganza semplice al look quotidiano.

Probabilmente in passato - già a partire dagli anni Novanta - abbiamo adottato il trend (che non ci appariva come tale) senza neppure rendercene conto, infilando distrattamente un pullover sopra a una maglietta bianca, come Julia Roberts in Notting Hill dopo aver trascorso la notte a casa di Hugh Grant. Da quando però abbiamo cominciato a farci caso tutto è cambiato. Mostrare quello spicchio di bianco sotto al nostro maglione grigio preferito non è più sembrato così facile. né privo di significato. Per ottenere l'effetto desiderato, apparentemente casuale ma ora del tutto intenzionale, è necessario innanzitutto possedere la T-shirt giusta (accollata a sufficienza) e il maglione perfetto (scollato quanto basta). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

