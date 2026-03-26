Vivere in un castello con vista sul Golfo di Napoli è possibile bastano 2 milioni di euro

Una dimora storica nel centro di Napoli, con vista sul Golfo di Napoli, è stata messa in vendita a un prezzo superiore ai 2 milioni di euro. La proprietà, un castello, si trova in una zona centrale e presenta caratteristiche che richiedono un investimento considerevole per essere acquisita. La vendita riguarda un edificio di pregio, noto per la sua posizione panoramica e il valore storico.

Avete sempre sognato di vivere in un castello? Questa meravigliosa dimora nel centro di Napoli con vista sul Golfo fa al caso vostro, peccato solo che vanti un valore di oltre 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Comprare un’isola privata nei Caraibi? È possibile, bastano 26 milioni di euroAvete sempre sognato di vivere su un'isola deserta nel bel mezzo dell'oceano? Da oggi è possibile, bastano oltre 26 milioni di euro. Il castello dimenticato di Pomerio, nessuno lo vuole e va all’asta per la quarta volta. Per comprarlo? “Bastano” 1,5 milioni di euroErba (Como), 22 gennaio 2026 – Il Castello di Pomerio va nuovamente all’asta, ma la base di offerta si è drasticamente abbassata, raggiungendo ora la... Contenuti e approfondimenti su Vivere in un castello con vista sul... Discussioni sull' argomento Il terremoto del Golfo di Policastro del 21 marzo 1982: la delocalizzazione di Avena e di Laino Castello; 5 giardini d'arte da visitare con l'inizio della primavera; 15 città italiane sul mare che al tramonto sono incredibili: ecco quali; Vacanze di Pasqua, dove andare? Ecco 40 idee, in Italia e nel mondo, per una dolce fuga primaverile. La Nave Scuola "Amerigo Vespucci" nel golfo di Napoli con sullo sfondo il Vesuvio. Non chi comincia ma quel che persevera #NaviMilitariItaliane #NaveVespucci #AmerigoVespucci #MarinaMilitare #OltregliOrizzonti #ilgrandeEquipaggio - facebook.com facebook Terremoto nel Golfo di Napoli, magnitudo 5.9 ma non lo sente nessuno: ecco perché x.com