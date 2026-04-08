Per colpa di alcuni bulli e di un temporale improvviso Palazzo Palladini è nel caos

A Palazzo Palladini le festività pasquali sono state interrotte da un temporale improvviso e da atti di bullismo, creando scompiglio tra i personaggi della soap opera. La situazione si è aggravata a causa di eventi imprevisti che hanno coinvolto diversi protagonisti, portando a tensioni e disordini all’interno della storica dimora. La scena si svolge in un clima di confusione, con i personaggi coinvolti in situazioni che interrompono la quiete abituale.

A Palazzo Palladini le festività pasquali hanno complicato ancora di più i rapporti fra i protagonisti della soap Un posto al sole. Come si vede nella puntata di stasera, sempre alle 20.50 su Rai 3, Cristina Ferri deve provare a gestire l’ira del padre mentre Nunzio e Ross ella si sono svegliati con l’appartamento allagato e sono costretti a trasferirsi dai genitori di lei. Giorgia protagonista di “Un Posto al Sole”: il cameo della star X Leggi anche › A “Un posto al sole” la Pasquetta di Palazzo Palladini finisce nel caos Un posto al sole: anticipazioni puntata di 8 aprile, Nunzia e Rossella alle prese con l’appartamento allagato. Nella puntata di ieri, la festa di Pasquetta organizzata, senza il permesso dei genitori, da Cristina Ferri (Melissa Caturano) si è rivelata un vero disastro. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per colpa di alcuni bulli, e di un temporale improvviso, Palazzo Palladini è nel caos Un Posto al Sole, spoiler 7 aprile 2026: bulli a Palazzo Palladini, Ferri su tutte le furieSono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 7 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. Anticipazioni Un Posto al Sole 6-10 aprile: la festa finisce in subbuglio e Cristina svanisce nel nulla. Palazzo Palladini nel caosLe puntate di Un posto al sole in onda dal 6 al 10 aprile 2026 si preannunciano tra le più tese della stagione, con una concatenazione di eventi che... Argomenti più discussi: Un posto al Sole, le anticipazioni di oggi e domani (7-8 aprile): Pasquetta nel caos a Palazzo Palladini; A Un posto al sole la Pasquetta di Palazzo Palladini finisce nel caos; Un Posto al Sole: anticipazioni dal 6 al 10 aprile! Palazzo Palladini viene vandalizzato; Un Posto al Sole: anticipazioni martedì 7 aprile! Cristina mette nei guai Jimmy e Bianca. Un posto al sole, anticipazioni al 10 aprile: Palazzo Palladini nel caosNel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, Cristina organizzerà una festa a Pasquetta e succederà di tutto ... it.blastingnews.com NUOVA PUNTATA – VERITÀ SOTTO PRESSIONE A Palazzo Palladini il confronto è ormai inevitabile. Quando i dubbi diventano sospetti, basta poco per far saltare ogni equilibrio. Greta è tornata. Roberto vuole risposte. E Marina osserva… pronta a coglie - facebook.com facebook