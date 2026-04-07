Martedì 7 aprile 2026, nel nuovo episodio di Un posto al sole, si parlerà di episodi di bullismo a Palazzo Palladini, con Ferri che si mostrerà molto arrabbiato. La puntata sarà seguita da molti spettatori che vogliono scoprire come si svilupperanno le vicende dei personaggi e le eventuali conseguenze di quanto accaduto. La trama si concentra sui comportamenti dei giovani e sulle reazioni degli adulti coinvolti.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 7 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che il meteo non sarà favorevole ma gli inquilini di Palazzo Palladini riusciranno comunque a godersi la Pasquetta, ci saranno però anche dei colpi di scena. Spoiler Un posto al sole 7 aprile 2026: Nunzio interviene alla festa di Cristina, Raffaele e Silvana devono placare Ferri Bianca e Jimmy hanno deciso di fare irruzione nella festa organizzata da Cristina e dovranno fare i conti con delle conseguenze. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 7 aprile 2026: bulli a Palazzo Palladini, Ferri su tutte le furie

Un Posto al Sole, spoiler 1 aprile 2026: nessun addio tra Anna e Alberto, Ferri affronta GretaSono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 1 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole.

Un Posto al Sole, spoiler 18 marzo 2026: Ferri sconcertato da Greta, Ida e Diego ai ferri corti?Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 18 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole.

Temi più discussi: Un posto al sole, le anticipazioni dal 6 al 10 aprile 2026: Cristina sparisce nel nulla, panico a Palazzo Palladini; Un posto al sole, le anticipazioni: la fuga di Cristina nelle puntate dal 6 al 10 aprile 2026; Un Posto al Sole, anticipazioni 6-10 aprile: un terribile segreto viene a galla, chi scompare; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 aprile: Serena scopre la verità e una coppia rischia di separarsi.

A Un posto al sole la Pasquetta di Palazzo Palladini finisce nel caosSarà una Pasquetta molto movimentata quella di un Un posto al sole di stasera, alle 20.50 su Rai 3. Alla festa organizzata da Cristina Ferri si imbucano dei bulletti con gravi conseguenze. Complice in ... iodonna.it

Un posto al sole, trame al 10 aprile: Eduardo torna a Palazzo, ma Alberto si opponeLe anticipazioni di Un posto al sole per le puntate in onda dal 6 al 10 aprile 2026 rivelano nuovi sviluppi per Eduardo Sabbiese, coinvolto nelle conseguenze del caos scoppiato a Palazzo Palladini dop ... it.blastingnews.com

NUOVA PUNTATA – VERITÀ SOTTO PRESSIONE A Palazzo Palladini il confronto è ormai inevitabile. Quando i dubbi diventano sospetti, basta poco per far saltare ogni equilibrio. Greta è tornata. Roberto vuole risposte. E Marina osserva… pronta a coglie - facebook.com facebook