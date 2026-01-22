Diego Costa attacca Conte | Pensa di sapere tutto e non si fida | probabilmente fa…

Diego Costa, ex attaccante del Chelsea, ha condiviso in un’intervista a The Obi One Podcast alcuni aspetti del suo rapporto con Antonio Conte. L’attaccante ha descritto le tensioni e le difficoltà emerse durante il periodo in Premier League, evidenziando come la fiducia e il rapporto con l’allenatore abbiano influito sulla sua esperienza nel club.

Diego Costa. Diego Costa, ex attaccante del Chelsea, ha raccontato a The Obi One Podcast il suo complicato rapporto con Antonio Conte durante la sua esperienza in Premier League. L’attaccante spagnolo-brasiliano ha ricordato come il rapporto si sia incrinato già prima della sua possibile conferma in squadra: “ Sono andato in vacanza, avevo la possibilità di rinnovare con il Chelsea, ma poi ho mandato un messaggio a Conte: ‘ Mister, voglio sapere se la prossima stagione punterà su di me’. E lui mi ha risposto anche lui via messaggio: ‘ Diego, grazie mille per tutto quello che hai fatto, ma non conto su di te.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

