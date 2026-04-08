Un pappagallo domestico ha attraversato i fondali delle Bahamas a bordo di un sottomarino realizzato a mano. L’animale si trovava all’interno di un veicolo sottomarino, mentre le immersioni si svolgevano vicino alle coste dell’arcipelago. La scoperta ha suscitato reazioni di sorpresa tra chi ha assistito all’evento, ma anche polemiche riguardo alle modalità di trasporto dell’animale e alla sicurezza dell’operazione.

Bebe, un pappagallo domestico, ha esplorato i fondali delle Bahamas all’interno di un sottomarino artigianale. L’operazione, resa virale da video sui social, ha generato milioni di visualizzazioni e un acceso dibattito sull’etica del benessere animale. L’immagine di un volatile che osserva l’ambiente marino da una capsula trasparente ha colpito il web per la sua natura surreale. Il proprietario ha guidato l’uccello a pochi metri di profondità, mantenendo l’invenzione in galleggiamento mentre Bebe osservava l’ecosistema circostante. Il fenomeno digitale ha scatenato reazioni contrastanti tra gli utenti. Se da un lato prevalgono lo stupore e la curiosità, dall’altro emergono forti perplessità sulla legittimità di simili imprese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pappagallo in sottomarino alle Bahamas: tra stupore e polemiche

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