' Tra fossi e boschi' in scena lo spettacolo dedicato alle famiglie tra fantasia e stupore

Prosegue il cartellone del Teatro Ragazzi del Teatro Comunale di Ferrara con ‘Tra fossi e boschi’, in scena domenica 18 alle 16.30 alla Sala Estense. È il secondo appuntamento domenicale dedicato alle famiglie, un invito a lasciarsi guidare dalla fantasia e dallo stupore attraverso il linguaggio delicato del teatro di figura. Lo spettacolo, ideato e interpretato da Giorgio Gabrielli, è un delicato intreccio di narrazione, teatro d’ombre, pupazzi e oggetti animati, dove l’improvvisazione diventa parte integrante del racconto e il pubblico è coinvolto in modo diretto e partecipato. Le storie, ispirate anche alle favole di Federico di Leo Lionni, parlano di amicizia, di viaggi, di cambiamenti e di scelte, offrendo ai più piccoli uno spazio di riconoscimento emotivo e immaginativo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

