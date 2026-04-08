Durante l’udienza generale del 8 aprile 2026, il Papa ha parlato della santità come una chiamata rivolta a tutti, sottolineando che il martirio rappresenta la testimonianza più alta di questa vocazione. Ha invitato i fedeli a riflettere sulla possibilità di vivere in modo autentico la propria fede, evidenziando come la santità possa essere raggiunta da chiunque, indipendentemente dalle circostanze.

La santità al centro dell’Udienza Generale di Papa Leone XIV: una vocazione universale che nel martirio trova la sua testimonianza più alta. Papa Leone XIV ha iniziato la catechesi all’Udienza Generale di oggi, 8 aprile, augurando la pace di Cristo Risorto. In questo Tempo di Pasqua proseguono le riflessioni del pontefice sui testi del Concilio Vaticano II per un adeguato approfondimento. È il tema della santità quello affrontato all’Udienza di oggi. Tutti i fedeli sono chiamati alla santità, e quindi a “vivere della grazia di Dio, praticando le virtù e conformandosi a Cristo“. Non si tratta perciò di un privilegio per pochi, ma di un dono che riguarda ciascuno. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Papa Leone XIV, Udienza Generale 8 aprile 2026: la chiamata alla santità è per tutti

Udienza Generale 1 aprile 2026, Papa Leone XIV: la missione dei laici è essere testimoni del RisortoPapa Leone XIV e la missione dei laici: nel cuore della Settimana Santa, il Pontefice rilegge la Lumen Gentium chiamando ogni fedele a farsi...

Udienza Generale 4 febbraio 2026, Papa Leone XIV: come leggere correttamente la Sacra ScritturaPapa Leone XIV all’Udienza Generale di oggi ha parlato dell’essenzialità della Sacra Scrittura che si incarna nella storia attraverso un linguaggio...

Temi più discussi: Leone XIV: la Chiesa sia in uscita, i laici testimonino pace e giustizia; Il presidente nazionale del RnS Giuseppe Contaldo è stato ricevuto in Udienza privata da Papa Leone XIV.; L’udienza generale di papa Leone XIV di mercoledì 1° aprile; La Fisascat Cisl in udienza da Papa Leone XIV, al centro solidarietà e giustizia sociale.

Udienza Generale, Leone XIV: Siate testimoni di carità e paceNel corso dell’udienza generale, Papa Leone XIV ha posto al centro della sua riflessione il significato autentico della santità ... interris.it

Leone XIV: udienza, soddisfazione per tregua immediata, solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerraA seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo, accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza l’annuncio di una tregua immediata di due settiman ... agensir.it

Papa Leone: «Inaccettabile la minaccia contro l’Iran». Un richiamo netto: prima ancora del diritto internazionale, c’è una responsabilità morale. Il Pontefice invita a fermare l’escalation, proteggere gli innocenti e tornare al dialogo per la pace. #PapaLeone #Pa - facebook.com facebook

“Non vogliamo la guerra”: il grido di Papa Leone XIV da Castel Gandolfo scuote il mondo Leggi qui : x.com