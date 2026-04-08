Il settore giovanile della Cerretese continua a ottenere risultati positivi, con particolare attenzione alla finale del gruppo Under 13. La squadra si distingue nel panorama locale, che comprende anche la serie C, confermando la crescita di un vivaio che mantiene livelli elevati in una zona molto competitiva come quella fiorentina. Le attività dedicate ai giovani atleti rappresentano un punto di forza per il club.

Le soddisfazioni per la Cerretese non arrivano solo dalla serie C, ma anche da un vivaio che si conferma ad alti livelli in un territorio molto competitivo come quello fiorentino. Fiore all’occhiello la finale territoriale dell’ Under 13 di coach Chiara Bagnoli, che dopo un percorso entusiasmante tra girone iniziale e play-off ha ceduto solo all’Euroripoli in un incertissimo confronto finale con gli spalti del palazzetto di Cerreto Guidi gremiti. Al di là dell’exploit dell’Under 13 anche le altre squadre ’minori’ biancoverdi hanno raggiunto posizioni nelle zone alte delle rispettive classifiche a dimostrazione dell’ottimo lavoro dello staff tecnico su tutti i gruppi e che la Cerretese è ormai da anni una realtà consolidata nel panorama fiorentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallavolo giovanile. Il vivaio della Cerretese non smette di brillare. Fiore all’occhiello la finale del gruppo Under 13

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