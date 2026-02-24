Paint with wine – Workshop di acquerello con vino rosso

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Hai mai pensato di usare il vino rosso. come se fosse acquerello? Vieni a immergerti in un’esperienza creativa dove pennello e calice diventano strumenti di colore e fantasia! Dopo una breve introduzione, esploreremo insieme sfumature, trasparenze e giochi di luce che solo il vino rosso sa creare, lasciando libera la tua immaginazione. Qui non ci sono regole: puoi sperimentare, improvvisare e divertirti, creando opere astratte, figurative o totalmente uniche, proprio come vuoi tu. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Wine&Siena, conto alla rovescia. Anteprima con ’Assaggi di vino’Wine&Siena 2026 si avvicina: l’evento, giunto alla sua undicesima edizione, si svolgerà dal 31 gennaio al 2 febbraio presso il Santa Maria della Scala.

Slow Wine Fair. L’universo del vino accende BolognaIl direttore di Slow Food Italia, Carlo Petrini, ha aperto questa mattina a BolognaFiere la quinta edizione di Slow Wine Fair, la manifestazione dedicata al vino autentico e sostenibile, che quest’anno si distingue per l’attenzione alle piccole cantine emergenti provenienti da tutta Europa.