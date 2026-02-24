Paint & Gin – Woods edition | Serata di pittura

Paint & Gin – Woods edition ha attirato molti partecipanti attratti dalla possibilità di dipingere paesaggi boschivi mentre sorseggiano un Gin Tonic. La serata ha visto attori e appassionati condividere momenti di relax tra pennelli e bicchieri, creando atmosfere intime tra alberi e luci filtrate. Alcuni hanno scoperto un talento inaspettato, altri si sono semplicemente lasciati coinvolgere. La partecipazione è stata superiore alle aspettative e l’evento si è concluso con entusiasmo.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Hai mai sognato di passeggiare in un bosco senza lasciare la città? Vieni a immergerti nella magia delle foreste.pennello in una mano, Gin Tonic nell’altra! Dipingiamo insieme alberi, sentieri nascosti e giochi di luce tra le foglie, senza stress e senza fretta. Anche se non hai mai preso un pennello in mano, qui ci divertiamo tutti.???? 3 soggetti tra cui scegliere: facile, avanzato o astratto???? Supporto artistico sempre a portata di mano???? Gin Tonic incluso per migliorare la creatività???? Tutti i materiali pronti per te: tela, colori e pennelli 🔗 Leggi su Veronasera.it «Porticcioli Bergamo Restaurant & Gin», una nuova idea di ristorazione contemporaneaPorticcioli Bergamo Restaurant & Gin offre un’occasione di scoperta culinaria nel cuore di Città Alta. I gin del cesenate alla fiera Beer & Food Attraction: "Contatti per far conoscere un pezzo di Romagna anche all'estero"Marco Zavalloni ha portato i suoi gin alla fiera Beer & Food Attraction di Rimini, attirando l’attenzione di visitatori e operatori del settore.