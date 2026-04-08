Ospedali sotto pressione l’assessora Monni | Con l’estate il sistema cambierà

Ospedali e pronto soccorso stanno affrontando un aumento delle richieste di assistenza, con alcune strutture che segnalano una maggiore affluenza di pazienti. L’assessora alla sanità ha annunciato che con l’arrivo dell’estate ci saranno cambiamenti nel funzionamento del sistema sanitario, senza però specificare i dettagli. La situazione ha portato a confronti tra i professionisti del settore e le autorità sanitarie, che cercano di gestire al meglio questa fase critica.

Firenze, 8 aprile 2026 – Assessora alla sanità Monia Monni, anche i medici del pronto soccorso chiedono da tempo l’attivazione concreta delle case di comunità e si dicono disponibili a lavorarci in prima persona per intercettare i pazienti prima che arrivino in ospedale. «Le case della comunità sono uno degli assi portanti della riorganizzazione del nostro sistema sanitario, sostenuta dal Pnrr. In Toscana siamo in una fase molto avanzata: entro giugno attiveremo le 82 strutture finanziate, portando a compimento un passaggio atteso da anni». E il personale? «E’ importante chiarire che non si tratta di una semplice estensione del pronto soccorso sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ospedali sotto pressione, l’assessora Monni: “Con l’estate il sistema cambierà” Nuovo ospedale Livorno, l'assessora Monni: "Pronti a trasferire il progetto definitivo a Inail"Dagli aggiornamenti sui lavori agli attuali padiglioni fino ai tempi per la realizzazione del nuovo ospedale. Allarme sanitario in Calabria: farmaci essenziali in esaurimento, il sistema è sotto pressioneNella Calabria del 2026, il sistema sanitario regionale è sotto pressione estrema a causa di un’emergenza farmaceutica che mette a rischio la vita di... Temi più discussi: Ospedali sotto pressione, l’assessora Monni: Con l’estate il sistema cambierà; La Lega: Sanità sotto pressione tra promesse e inefficienze, ma arrivano le proposte per il futuro; Pronto soccorso sotto pressione a Verona; Ospedali sotto pressione: cresce la violenza, esplode la videosorveglianza. Ma il rischio ora è la privacy. Ospedali sotto pressione, l’assessora Monni: Con l’estate il sistema cambieràSanità, un modello in trasformazione. L’assessora alla Sanità traccia il percorso della riforma per rilanciare la medicina territoriale (e per salvare i pronto soccorso): Entro giugno attiveremo le 8 ... lanazione.it Covid. Lavori d’aula, ospedali sotto pressione: Reparti pieni all’80%. E sui vaccini: Pronti ad accelerare, ora si puòDonini fa il punto in Assemblea spiegando che al momento sono occupati 286 su 333 posti letto nelle terapie intensive: La situazione è molto impegnativa. Per quel che concerne le somministrazioni ... quotidianosanita.it Liratv. . Case ed ospedali di comunità: Campania sotto la media nazionale "Focus sui dati relativi alla riforma dell'assistenza territoriale forniti dall'osservatorio Gimbe sul servizio sanitario nazionale" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #dati #eseipr - facebook.com facebook Case e ospedali di comunità al palo, il Piemonte sotto la media nazionale. L'allarme della Fondazione Gimbe, il presidente Nino Cartabellotta: "Quadro preoccupante, il potenziamento dell'assistenza territoriale è la chiave per decongestionare ospedali". x.com