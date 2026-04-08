Oscar 2027? Habemus datam!

Gli Oscar 2027 sono stati programmati con date ufficiali, segnando così il 99º anniversario della cerimonia. È stato annunciato il calendario per la prossima edizione, che si terrà in una data precisa, e anche le celebrazioni per il centenario della manifestazione. Le date sono state comunicate pubblicamente e riguardano sia la premiazione che gli eventi correlati.

Gli Oscar hanno fissato le date per la 99ª cerimonia e per le celebrazioni del suo storico centenario. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha programmato la 99ª e la 100ª edizione degli Oscar per il 2027 e il 2028, gli ultimi due anni in cui la trasmissione andrà in onda sul suo storico canale, ABC, prima del passaggio a YouTube. Segnatevi la data: 14 marzo!. La 99ª edizione degli Oscar si terrà domenica 14 marzo 2027, seguita dalla 100ª edizione domenica 5 marzo 2028. Entrambe le cerimonie saranno trasmesse in diretta alle 19:00 ET su ABC e in oltre 200 paesi in tutto il mondo dal Dolby Theatre dell’Ovation Hollywood. L’Academy ha inoltre recentemente annunciato che la cerimonia degli Oscar cambierà sede, spostandosi dal Dolby Theatre al Peacock Theatre a partire dal 2029, dove rimarrà fino al 2039. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Oscar 2027? Habemus datam! Oscar 2027: Sarà scontro aperto tra Nolan e Villeneuve?Appena calato il sipario sull’ultima edizione, l’attenzione del mondo del cinema si sposta già verso gli Oscar 2027. Melania, il documentario nominato agli Oscar 2027? Jimmy Kimmel si propone come conduttoreIl progetto di Amazon diretto da Brett Ratner è stato nuovamente al centro delle battute del conduttore del popolare talk show.