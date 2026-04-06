Nell’Alto Vastese, anche con il sole che torna in Abruzzo, si continua a registrare un’emergenza idrogeologica che ha provocato frane e blackout. Le condizioni meteo avverse hanno causato danni alle strade e alle reti di energia elettrica tra i comuni di Schiavi d’Abruzzo e Castiglione Messer Marino. Le autorità stanno monitorando la situazione mentre le scuole si preparano ad adottare strumenti digitali per garantire le attività didattiche.

Nell’Alto Vastese, nonostante il ritorno del sole in Abruzzo, persiste un’emergenza idrogeologica che minaccia infrastrutture critiche e la mobilità locale tra Schiavi d’Abruzzo e Castiglione Messer Marino. Il territorio sta subendo una serie di smottamenti che stanno letteralmente erodendo i versanti montuosi. Questo fenomeno mette a rischio l’integrità dei tralicci dell’alta tensione situati nel tratto tra i due comuni citati, rendendo instabile la rete elettrica della zona. La viabilità provinciale è attualmente compromessa: molti tratti sono completamente interrotti, altri sono collassati o sono stati ridotti a semplici percorsi sterrati. Squadre tecniche operano quotidianamente per tentare di preservare gli ultimi collegamenti ancora funzionanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alto Vastese: tra frane e blackout, scuole verso il digitale

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