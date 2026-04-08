Ora ve lo dico Massimo Giletti l’annuncio in tv e scoppia il caso

Lunedì sera, durante la trasmissione di approfondimento su Rai3 condotta da Massimo Giletti, è stato pronunciato un annuncio diretto. L'episodio ha generato un acceso dibattito che si è esteso al di fuori dello studio televisivo, coinvolgendo commentatori e pubblico sui social media. La puntata si è concentrata su temi di attualità, ma l’intervento di Giletti ha attirato particolare attenzione, dando origine a discussioni di varia natura.

La puntata andata in onda lunedì scorso de Lo Stato delle cose, il programma di inchieste condotto da Massimo Giletti su Rai3, ha acceso un acceso dibattito ben oltre i temi trattati in studio. Al centro dell’attenzione, infatti, non solo il caso di Garlasco, ma anche uno sfogo in diretta del conduttore che ha immediatamente fatto discutere pubblico e addetti ai lavori. Durante il blocco dedicato alla vicenda di Chiara Poggi, Giletti ha informato i telespettatori che la trasmissione non potrà proseguire l’approfondimento sul caso a causa della chiusura ormai prevista del programma. Un annuncio accompagnato da una frase che è apparsa a molti come una frecciata diretta: “Noi non saremo in onda perché, si sa, i programmi che funzionano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Indagini sulla morte di David Rossi riaperte, l'annuncio di Massimo Giletti a 13 anni dal caso irrisoltoA 13 anni dalla morte di David Rossi la riapertura delle indagini, l'anticipazione su Instagram di Massimo Giletti per "Lo stato delle cose". Leggi anche: “Ve lo dico, non ci posso credere”. Clerici, notizia bomba in diretta Argomenti più discussi: Garlasco in Tv, scintille Garofano-De Rensis, volano parole grosse. GIletti tuona: Si diffama Stasi, non posso accettarlo; Persino Rosy Bindi scarica Elly Schlein, altro che prima donna segreteria: Al Pd serve una persona autorevole. Ho un nome, è un uomo, ma non vi dico chi. Massimo Giletti, arriva la minaccia della Rai: guerra totale dopo lo sfogo velenoso in direttaMassimo Giletti lancia una frecciata in diretta sulla chiusura de Lo Stato delle Cose: scoppia la polemica e arriva la 'minaccia' della Rai. donnaglamour.it Giletti, la Rai replica dopo lo sfogo sulla chiusura: Serve fiducia reciproca, che fine fa Lo Stato delle coseIl direttore Approfondimento Rai ha commentato le parole del conduttore sulla chiusura anticipata del suo programma su Rai 3: cosa ha detto ... libero.it Roberto Giachetti. . Un'ultima precisazione a Massimo Giletti per chiudere, per quanto mi riguarda, la vicenda - facebook.com facebook Meloni, Delmastro e “l’immediatamente” secondo Massimo Giletti x.com