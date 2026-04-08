Nel suo nuovo libro, «Oltre la diaspora», l’autore racconta le storie di persone che vivono all’estero, descrivendo i loro percorsi e le difficoltà incontrate. Il testo, pubblicato da Rubbettino, ha una lunghezza di 164 pagine e costa 18 euro. Le vicende narrate si svolgono in diversi paesi europei, dove i protagonisti si muovono tra speranze e sfide quotidiane.

Scaffale Per Rubbettino un romanzo che traccia le traiettorie di giovani qualificati e lavoratori precari, partiti dal nostro Paese a causa della crisi economica e delle politiche che li escludono Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Si aggirano come spettri per l’Europa i protagonisti di Oltre la diaspora (Rubbettino, pp. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Oltre la diaspora», Daniele Comberiati narra il blues degli expat

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