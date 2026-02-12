Nuove comunità energetiche a Brindisi | avviso pubblico dell' associazione Brec

A Brindisi, l’associazione Brec Brun Rete Energetica Comune ha pubblicato un avviso per nuove comunità energetiche. Chi vuole partecipare ha tempo fino al 14 marzo 2026 alle 23:59 per inviare la domanda e la scheda informativa. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini e le imprese locali in progetti di produzione e consumo di energia più sostenibili.

Le domande andranno presentate entro le 23:59 del giorno 14 marzo 2026. L'ente è costituito da Arca Nord Salento, Comune di Brindisi e Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia – Ditne Con il citato avviso, infatti, l’Associazione Brec ha inteso avviare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a procedura ristretta per l’affidamento, per la durata di tre anni, di servizi tecnici, amministrativi e gestionali relativi alle Cer (Comunità Energetiche Rinnovabili) da costituire, denominate: Brindisi Paradiso-Cellini, Brindisi Perrino, San Pietro Vernotico.🔗 Leggi su Brindisireport.it

I Comuni di Cascina, Calci e Calcinaia hanno lanciato un avviso pubblico per coinvolgere cittadini e imprese nel progetto della Comunità Energetica Rinnovabile "Energia in Comune".

La Regione ha aperto ufficialmente le candidature per diventare direttore generale della Asl Brindisi.

