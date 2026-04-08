È stato modificato il metodo di calcolo dell’Isee per il bonus asili nido, che ora esclude l’importo dell’assegno unico e di quello universale. La domanda può essere presentata fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Queste novità riguardano chi richiede il contributo per l’iscrizione ai servizi educativi per la prima infanzia. La modifica interessa le procedure di accesso e le modalità di presentazione delle richieste.

LA MISURA. Va escluso l’importo dell’assegno unico e di quello universale. Ora la domanda ha validità fino a quando il minore compie tre anni. Anche se ad ora la piattaforma per le richieste non risulta operativa (si potrà comunque fare domanda entro il 31 dicembre), l’Inps con la circolare n. 292026 spiega nei dettagli le agevolazioni per coprire parte delle spese per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il documento del cosiddetto «bonus asilo nido» porta con sé due novità che riguardano il calcolo dell’Isee e la validità nel tempo della domanda stessa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Nuovo» bonus asili nido, cambia il calcolo dell’Isee

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Nuovo ISEE 2026: cosa cambia davvero

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