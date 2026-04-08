Durante una partita, il raccattapalle è stato coinvolto in un episodio considerato scorretto e antisportivo. Inoltre, si è verificato un episodio in cui un giocatore ha preso gli appunti di un avversario, episodio che non è stato giudicato come una semplice trovata. Non ci sono state giustificazioni o scuse ufficiali per tali comportamenti.

Nessuno darà la colpa dell’eliminazione dell’Italia ad Afan: ha fatto scomparire astutamente gli appunti di Donnarumma sui rigori, ci ha giocato un bello scherzetto, ma non siamo certo fuori dal Mondiale per un raccattapalle. La serata non memorabile di Turpin, le espulsioni, le congiunzioni astrali, i sorteggi che ci mandano sempre fuori casa, le rivali fortissime nei gruppi: c’è chiaramente una congiura mondiale contro l’azzurro (basta crederci), poi noi facciamo del nostro meglio andando a dieci all’ora, chiudendoci in area e facendoci venire un bel po’ di paura. Premesso tutto ciò, però, sembra leggermente fuori posto questa celebrazione col sorriso di un gesto – si può dire? – antisportivo e un po’ prepotente: il ragazzino di Zenica ha intuito che avrebbe potuto aiutare la sua squadra e non ci ha pensato due volte a fare da sé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non celebriamo il raccattapalle Afan: è stato un gesto scorretto e antisportivo

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