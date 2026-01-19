Pta di Ceglie Messapica più prestazioni di Radiologia e Tomografia computerizzata

Al Pta di Ceglie Messapica, è stata ampliata l’offerta di servizi di Radiologia e Tomografia computerizzata, garantendo maggiori opzioni di diagnosi e assistenza ai pazienti. Questa evoluzione mira a migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni fornite, mantenendo elevati standard di professionalità e sicurezza. La struttura si conferma così un punto di riferimento affidabile per le esigenze di diagnostica medica sul territorio.

CEGLIE MESSAPICA - Potenziata l'offerta di prestazioni nel Servizio di Radiologia del Pta di Ceglie Messapica. A partire da domani, martedì 20 gennaio, grazie al conferimento di un incarico a un ulteriore medico radiologo specialista ambulatoriale, sarà incrementato il numero di prestazioni di.

