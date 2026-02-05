Watch tense moment ‘Outer Banks’ director chews out female PA — and Madelyn Cline intervenes

La scena si è fatta subito tesa sul set di “Outer Banks”. Il regista Jonas Pate ha alzato la voce e si è scagliato contro una ragazza del team, una assistente alla produzione. La situazione è degenerata quando Pate l’ha presa e l’ha scrollata, urlando con rabbia. A quel punto, anche l’attrice Madelyn Cline è intervenuta per calmare le acque. La notizia ha fatto il giro del settore e ha acceso il dibattito sul comportamento dei registi sul set.

A video showing the previously reported clash between the director of “Outer Banks” and a female production assistant has been revealed. The incident first made headlines in October, with sources telling TMZ that director Jonas Pate grabbed, shook and screamed at the PA during production for the Netflix show’s fifth and final season. The outlet reported that actors Madelyn Cline, 28, and Chase Stokes, 33, jumped in to intervene. On Wednesday, TMZ obtained footage showing at least part of the ordeal. In it, the PA in question was seen making her way through a room packed with cast and crew members as well as one main camera. 🔗 Leggi su Pagesix.com © Pagesix.com - Watch tense moment ‘Outer Banks’ director chews out female PA — and Madelyn Cline intervenes Approfondimenti su Outer Banks incident Anche per Samsung Galaxy Watch FE è arrivata One UI 8 Watch “Future female“. Donne e lavoro La quarta edizione del Premio “Future Female” si concentra sulla partecipazione delle donne nel mondo del lavoro. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. OUTER BANKS Season 5 (2026) With Chase Stokes & Madelyn Cline Nuovo drama in corso tra Chase Stokes e Madelyn Cline Nelle ultime ore Madelyn avrebbe smesso di seguire Chase sui social! Stokes non appare più nella lista dei seguiti della Cline. Che cosa è successo tra i due protagonisti di Outer Banks C'è da dire c facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.