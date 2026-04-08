Nella notte dell’8 aprile, si sono disputati dieci incontri di NBA con molte prestazioni di rilievo. I Timberwolves hanno vinto in trasferta contro la squadra di Indianapolis, mentre i Bulls e i Raptors hanno ottenuto vittorie chiara in casa. Durante la serata, sono emersi anche giocatori come Fears e Brown, protagonisti di performance significative. I risultati hanno coinvolto diverse squadre e hanno portato a cambiamenti nella classifica stagionale.

Si sono disputati dieci match dell’NBA questa notte e non sono mancate prestazioni dominanti e prove individuali di altissimo livello: i Minnesota Timberwolves passeggiano a Indianapolis, mentre Chicago Bulls e Toronto Raptors ritrovano il sorriso con vittorie nette. Spiccano anche i 40 punti del rookie Jeremiah Fears, il successo in rimonta dei Boston Celtics guidati da Jaylen Brown e il colpo esterno degli Los Angeles Clippers trascinati da Kawhi Leonard. I Minnesota Timberwolves dominano a Indianapolis superando 124-104 gli Indiana Pacers, trascinati dai 24 punti di Ayo Dosunmu e dai 19 a testa di Randle e Hyland. La gara si indirizza già tra primo e terzo quarto, con il break decisivo di 25-5 che chiude i conti sul 102-77. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (8 aprile): Thunder travolgenti, show di Fears e Brown

NBA, i risultati della notte (31 marzo): Thunder da 60 vittorie, show WembanyamaSi sono disputati otto match dell’NBA questa notte e a prendersi la scena sono gli Oklahoma City Thunder, che volano a quota 60 successi grazie ai 47...

NBA, i risultati della notte (6 aprile): vincono Thunder e Celtics, cadono i Lakers a Dallas11 le partite disputate nell’ultima notte NBA, e vale sostanzialmente quanto già rimarcato nella giornata di ieri: la lotta per le varie posizioni...

Temi più discussi: NBA, i risultati della notte (6 aprile): vincono Thunder e Celtics, cadono i Lakers a Dallas; OKC travolge i Lakers, Detroit batte Minnesota; Thunder vs Pistons risultato e pronostici; Lakers, doppia batosta: -43 contro Okc e Doncic si infortuna. San Antonio vola anche senza Wemby.

NBA, i risultati della notte (8 aprile): Thunder travolgenti, show di Fears e BrownSi sono disputati dieci match dell’NBA questa notte e non sono mancate prestazioni dominanti e prove individuali di altissimo livello: i Minnesota ... oasport.it

NBA, i risultati della notte (6 aprile): vincono Thunder e Celtics, cadono i Lakers a Dallas11 le partite disputate nell'ultima notte NBA, e vale sostanzialmente quanto già rimarcato nella giornata di ieri: la lotta per le varie posizioni tra ... oasport.it

denver è ridicola, non da corsa. Coi Thunder hanno dominato gli scontri diretti x.com