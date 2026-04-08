Il Napoli sta lavorando da diversi mesi per rinforzare la squadra con giovani talenti. Secondo quanto riferito da una fonte di Sportitalia, il club azzurro ha avviato una serie di operazioni di mercato per individuare giocatori emergenti con potenziale di crescita. Questi acquisti sono destinati a essere inseriti nel roster in modo graduale, con l’obiettivo di costruire una rosa futura e competitiva.

Il Napoli guarda al futuro e lo fa con largo anticipo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, il club azzurro si sta muovendo da mesi per individuare giovani talenti di grande prospettiva da inserire gradualmente in rosa. Tra i nomi più caldi c’è quello di Karim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 che ha attirato l’attenzione degli osservatori grazie alle sue recenti prestazioni, confermandosi uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. Alajbegovic nel mirino: il Napoli vuole anticipare la concorrenza. Il talento bosniaco è seguito dal Napoli già dallo scorso Gennaio, quando il club partenopeo aveva iniziato a monitorarlo durante la sua esperienza al Salisburgo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, al lavoro da mesi per il super colpo! Il punto di Sportitalia

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